​«Ювентус» потерял Бремера на пару недель

Защитник Глейсон Бремер прихрамывал в концовке субботнего дерби между «Ювентусом» и «Торино». По предварительным данным, бразилец имеет мышечные проблемы. Футболист пропустит приблизительно две-три недели. Впрочем, более точная информация ожидается в понедельник, когда Бремер пройдёт медицинское обследование, о чём рассказывает Tuttosport.

Глейсон Бремер играет за «Ювентус» с лета текущего года после трансфера из «Торино» за 41 миллион евро. В нынешнем чемпионате бразильский защитник провёл 10 матчей и даже забил один гол, расписавшись в воротах «Салернитаны».

Напомним, что «Ювентус» обыграл «Торино» со счётом 1:0.