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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» потерял Бремера на пару недель

16 Октября 2022 • 16:42 Комментировать

Защитник Глейсон Бремер прихрамывал в концовке субботнего дерби между «Ювентусом» и «Торино». По предварительным данным, бразилец имеет мышечные проблемы. Футболист пропустит приблизительно две-три недели. Впрочем, более точная информация ожидается в понедельник, когда Бремер пройдёт медицинское обследование, о чём рассказывает Tuttosport.

Глейсон Бремер играет за «Ювентус» с лета текущего года после трансфера из «Торино» за 41 миллион евро. В нынешнем чемпионате бразильский защитник провёл 10 матчей и даже забил один гол, расписавшись в воротах «Салернитаны».

Напомним, что «Ювентус» обыграл «Торино» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер
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