​«Интер» предложит новый контракт Чалханоглу

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу на днях забил гол в ворота «Барселоны» и принёс своей команде победу (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Calciomercato, «нерадзурри» планируют предложить турецкому футболисту новый контракт. Стороны должны сесть за стол переговоров во время чемпионата мира в Катаре.

Действующее трудовое соглашение Хакана Чалханоглу рассчитано до конца сезона 2023/2024, то есть «Интер» может не торопиться. Если стороны договорятся, то оклад 28-летнего полузащитника наверняка вырастет. Сейчас Чалханоглу зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.