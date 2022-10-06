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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» предложит новый контракт Чалханоглу

06 Октября 2022 • 14:58 Комментировать

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу на днях забил гол в ворота «Барселоны» и принёс своей команде победу (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Calciomercato, «нерадзурри» планируют предложить турецкому футболисту новый контракт. Стороны должны сесть за стол переговоров во время чемпионата мира в Катаре.

Действующее трудовое соглашение Хакана Чалханоглу рассчитано до конца сезона 2023/2024, то есть «Интер» может не торопиться. Если стороны договорятся, то оклад 28-летнего полузащитника наверняка вырастет. Сейчас Чалханоглу зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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