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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» приняла решение по будущему Моуринью

05 Октября 2022 • 11:45 Комментировать

Руководство «Ромы» полностью доверяет нынешнему главному тренеру команды Жозе Моуринью. По сообщениям La Repubblica, римский клуб планирует пролонгировать сотрудничество с португальским специалистом.

«Волки» уже вступили в переговоры с представителями «Особенного», чтобы обсудить условия нового трудового договора. «Рома» хочет заключить соглашение до середины 2026 года. Текущий контракт Моуринью истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «волки» набрали 16 баллов после восьми туров и занимают шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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