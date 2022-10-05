«Рома» приняла решение по будущему Моуринью

Руководство «Ромы» полностью доверяет нынешнему главному тренеру команды Жозе Моуринью. По сообщениям La Repubblica, римский клуб планирует пролонгировать сотрудничество с португальским специалистом.

«Волки» уже вступили в переговоры с представителями «Особенного», чтобы обсудить условия нового трудового договора. «Рома» хочет заключить соглашение до середины 2026 года. Текущий контракт Моуринью истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «волки» набрали 16 баллов после восьми туров и занимают шестое место в турнирной таблице.