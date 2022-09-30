Сёмин: «Кварацхелия может стоить 100 миллионов, по таланту он сопоставим с Аршавиным»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об атакующем полузащитнике сборной Грузии Хвиче Кварацхелии, ныне выступающем в чемпионате Италии за «Наполи».

«Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и €100 млн. Главное, чтобы прогресс был непрерывным», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что трансферная стоимость Кварацхелии на днях выросла с 15 до 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в семи поединках чемпионата Италии, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.