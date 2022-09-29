Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Данило тормозит переговоры с «Ювентусом» на фоне интереса трёх грандов слухи

29 Сентября 2022 • 21:43 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Данило Луис тормозит процесс переговоров о продлении контракта. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

Действующий контракт Данило рассчитан до конца сезона 2023/2024. «Ювентус» стремится пролонгировать трудовые отношения с 31-летним бразильцем, но он не спешит договариваться. На этом фоне Данило интересен трём грандам – «Манчестер Сити», «Реалу» и «Баварии».

Стоит сказать, что Данило в своей карьере уже выступал за «Реал» (2015-2017) и «Манчестер Сити» (2017-2019). Таким образом, бразилец имеет шансы вернуться в одни из этих клубов, либо же начать новую главу в Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Бавария Манчестер Сити Данило Луис трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
21:43 · Италия. Серия А
​Данило тормозит переговоры с «Ювентусом» на фоне интереса трёх грандов слухи
20:42 · Италия. Серия А
​Иммобиле рассказал о своём досрочном возвращении в «Лацио»
20:13 · Италия. Серия А
Погба: «Общался с Аллегри, даже когда играл в «Манчестер Юнайтед»
19:40 · Италия. Серия А
​Тренер «Удинезе» признан лучшим в Серии А в сентябре 1
18:48 · Италия. Серия А
​Аллегри подал в суд на бывшую жену
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Конте отреагировал на слухи о возвращении в «Ювентус»
17:37 · Италия. Серия А
​Черчесов: «Убеждён, что Кокорин хорошо работал в «Фиорентине» 1
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич выбрал себе новый клуб слухи
16:54 · Италия. Серия А
​Черчесов рассказал, как рекомендовал Хвичу друзьям в клубах Италии
15:58 · Италия. Серия А
​Влахович принял решение по своему будущему
15:54 · Италия. Серия А
Галтье: «Летом наш президент пытался подписать ещё одного центрального защитника и нападающего»
15:26 · Англия. Премьер-лига
​Погба сравнил Серию А и АПЛ
15:12 · Италия. Серия А
Погба высказался о переходе в «Ювентус»
15:02 · Россия. Премьер-лига
В «Монце» опровергли слухи об интересе к Мостовому
14:59 · Россия. Премьер-лига
В «Сампдории» ответили на вопрос об интересе к Мостовому
Все новости
Рекомендуем