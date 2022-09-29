Защитник «Ювентуса» Данило Луис тормозит процесс переговоров о продлении контракта. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

Действующий контракт Данило рассчитан до конца сезона 2023/2024. «Ювентус» стремится пролонгировать трудовые отношения с 31-летним бразильцем, но он не спешит договариваться. На этом фоне Данило интересен трём грандам – «Манчестер Сити», «Реалу» и «Баварии».

Стоит сказать, что Данило в своей карьере уже выступал за «Реал» (2015-2017) и «Манчестер Сити» (2017-2019). Таким образом, бразилец имеет шансы вернуться в одни из этих клубов, либо же начать новую главу в Германии.