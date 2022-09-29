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Чемпионат Италии. Серия А

​Черчесов рассказал, как рекомендовал Хвичу друзьям в клубах Италии

29 Сентября 2022 • 16:54 Комментировать

Хвича Кварацхелия, которого в России прекрасно знают по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив», отлично начал свой путь в «Наполи». По словам экс-наставника российской сборной Станислава Черчесова, он ещё раньше рекомендовал Хвичу своим друзьям в итальянских клубах.

«В своё время мне звонили друзья, которые работают в итальянских клубах, с вопросом: кто из РПЛ способен выступать в Серии А? Я ответил - Хвича, хотя он ещё был в «Локомотиве» и выходил на замены», - высказался Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

21-летний Хвича Кварацхелия успел провести девять матчей за «Наполи». В них грузинский полузащитник записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

После семи туров «Наполи» располагается на вершине Серии А вместе с «Аталантой» - команды набрали по 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Станислав Черчесов Хвича Кварацхелия
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