​Делофеу рассказал о работе с Гвардиолой

Бывший футболист «Барселоны» Херард Делофеу высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Когда меня подпустили к первой команде, Гвардиола всегда останавливался, чтобы поговорить со мной. Он сидел рядом или выводил меня на футбольное поле, чтобы объяснить какие-то вещи», - рассказал Делофеу в ходе интервью для Mundo Deportivo.

В настоящий момент Херард Делофеу выступает за итальянский «Удинезе». В восьми матчах сезона 2022/2023 испанец записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач на партнёров по команде. «Удинезе» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Серии А.