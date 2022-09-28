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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» решил выкупить Милика

28 Сентября 2022 • 11:01 Комментировать

Польский нападающий Аркадиуш Милик может остаться в туринском «Ювентусе» на постоянной основе. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По данным источника, руководство «старой синьоры» планирует в ближайшее время провести переговоры с «Марселем» по этому поводу. Итальянский топ-клуб готов заплатить за трансфер Аркадиуша семь миллионов евро.

Милик присоединился к «Ювентусу» в конце летнего трансферного окна. Его арендное соглашение рассчитано до конца июня следующего года.

В текущем сезоне Серии А нападающий сыграл четыре поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аркадиуш Милик
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