«Ювентус» решил выкупить Милика

Польский нападающий Аркадиуш Милик может остаться в туринском «Ювентусе» на постоянной основе. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По данным источника, руководство «старой синьоры» планирует в ближайшее время провести переговоры с «Марселем» по этому поводу. Итальянский топ-клуб готов заплатить за трансфер Аркадиуша семь миллионов евро.

Милик присоединился к «Ювентусу» в конце летнего трансферного окна. Его арендное соглашение рассчитано до конца июня следующего года.

В текущем сезоне Серии А нападающий сыграл четыре поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.