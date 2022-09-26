Кокорин охарактеризовал девушек, которые сами покупают себе Iphone

Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий в текущем сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды, пошутил над девушками, которые сами себе покупают Iphone.

«Есть девушки, которые сами покупают себе Iphone. Страшные люди. Они способны на все», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Арендное соглашение 31-летнего нападающего с «Арисом» рассчитано до окончания текущего сезона. Полноценный контракт россиянина принадлежит итальянской «Фиорентине».

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Александр провел два поединка и отметился одним забитым мячом.