​Мальдини: «Я говорил с Эрнандесом, как будто он мой сын, поэтому убедил его перейти в «Милан»

Директор «Милана» Паоло Мальдини вспомнил, как летом 2019 года клуб осуществлял трансфер Тео Эрнандеса из «Реала».

«Я до сих пор помню, как мы договаривались с «Реалом» об этом трансфере. Тогда я говорил с Тео, как будто он мой собственный сын, поэтому я убедил его перейти в «Милан», - сказал Мальдини, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

За «Милан» Тео Эрнандес провёл 131 официальный матч. На счету француза 21 гол и 25 результативных передач на партнёров.

После семи сыгранных туров «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.