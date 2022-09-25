Спинаццола: «Игроки «Ромы» готовы пойти на войну за Моуринью»

Фланговый защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола высказался о главном тренере римского коллектива Жозе Моуринью.

«Команда выполняет все, что говорит Моуринью. Мы готовы пойти на войну за него. Этот тренер обладает невероятным даром. Все, что он говорит – сбывается. Жозе очень спокоен во время тренировочного процесса. Он исследует наши движения и наблюдает за языком нашего тела. Он очень внимателен к таким вещам», - передает слова Леонардо Sky Sport Italia.

Португальский наставник возглавляет римский коллектив с июля прошлого года. Его контракт с «волками» рассчитан до середины 2024 года.