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Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола: «Игроки «Ромы» готовы пойти на войну за Моуринью»

 
25 Сентября 2022 • 06:45 Комментировать

Фланговый защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола высказался о главном тренере римского коллектива Жозе Моуринью.

«Команда выполняет все, что говорит Моуринью. Мы готовы пойти на войну за него. Этот тренер обладает невероятным даром. Все, что он говорит – сбывается. Жозе очень спокоен во время тренировочного процесса. Он исследует наши движения и наблюдает за языком нашего тела. Он очень внимателен к таким вещам», - передает слова Леонардо Sky Sport Italia.

Португальский наставник возглавляет римский коллектив с июля прошлого года. Его контракт с «волками» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Леонардо Спинаццола
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