В «Фиорентине» недовольны игрой Йовича

В «Фиорентине» недовольны игрой сербского нападающего Луки Йовича, перебравшегося во Флоренцию минувшим летом на правах свободного агента. Как сообщает AS, «фиалки» задумываются над подписанием нового форварда в связи со слабой результативностью серба на старте сезона.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 24-летний бомбардир принял участие в шести поединках, записав на свой счет всего один забитый мяч.

После семи туров флорентийский коллектив набрал девять баллов и располагается на десятом месте в турнирной таблице. Следующий матч «Фиорентина» сыграет против «Аталанты» в воскресенье, 2 октября.