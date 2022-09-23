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Чемпионат Италии. Серия А

Раноккия объявил о завершении карьеры

 
23 Сентября 2022 • 04:44 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что опытный 34-летний защитник Андреа Раноккия, в прошлом выступавший за миланский «Интер», покинул новобранца Серии А «Монцу», и случилось это во время залечивания травмы - перелома малой берцовой кости.

А вечером 22 сентября стало известно, что Раноккия решил завершить свою карьеру игрока. Информация об этом появилась на его страничках в социальных сетях. Помимо миланского «Интера», Раноккия выступал за такие клубы, как итальянские «Дженоа», «Бари», «Сампдория», а также английский «Халл Сити». В «Монце», своем последнем клубе, Раноккия отыграл всего лишь два матча. 

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Андреа Раноккия Монца
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Сегодня, 23 Сентября
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