​Пандев повесил бутсы на гвоздь

Горан Пандев завершил футбольную карьеру. О своём решении 39-летний теперь уже экс-футболист сообщил в социальных сетях.

«Прекрасная глава заканчивается… Я несу с собой невероятный чемодан, полный эмоций... Я счастлив, что поделился ими с вами», - написал Пандев, среди прочего.

Почти всю свою карьеру Горан Пандев провёл в Италии. Там он выступал за «Интер», «Специю», «Анкону», «Лацио», «Наполи», «Дженоа» и «Парму». Всего в Серии А Пандев провёл 493 матча, в которых забил 101 гол и отдал 58 результативных передач на партнёров.

Горан Пандев сыграл 122 матча за сборную Северной Македонии.