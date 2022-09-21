Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле предположил, почему в сборной Италии он не такой яркий, как в «Лацио»

 
21 Сентября 2022 • 16:25 Комментировать

Чиро Иммобиле забил 187 голов в 268 матчах за «Лацио». При этом в сборной Италии нападающий не такой яркий – он забил только 15 голов в 55 играх. Иммобиле дал комментарий на этот счёт.

«Разная система игры не является проблемой, меня устраивает любой выбор тренера. Я каждый день спрашивал себя, в чём проблема. Возможно, дело в том, что в «Лацио» у меня больше права на ошибку», - высказался Иммобиле, чьи слова приводит Tutto Mercato Web.

Напомним, что сборная Италии не выступит на чемпионате мира в 2022 году – команда не прошла квалификацию. В последний раз «скуадра адзурра» играла на мундиале ещё в 2014 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная Италии Чиро Иммобиле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
16:25 · Италия. Серия А
Иммобиле предположил, почему в сборной Италии он не такой яркий, как в «Лацио»
16:03 · Италия. Серия А
Раньери: «Индзаги нужно дать время»
15:59 · Италия. Серия А
Серия А обсуждает проведение турнира во время чемпионата мира
15:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «Перишич был ключевым игроком «Интера»
15:52 · Италия. Серия А
«Почему нет? Это самый странный сезон в истории» – Раньери не исключает, что «Ювентус» выиграет Скудетто
15:39 · Италия. Серия А
Арнаутович: «Михайлович был мне как старший брат»
15:29 · Италия. Серия А
Пьянич – о кризисе «Ювентуса»: «Достаточно одной искры, чтобы перевернуть ситуацию»
14:56 · Италия. Серия А
Лотито: «Невероятно, что люди могут критиковать даже такого игрока, как Иммобиле»
14:51 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» Лотито: «Другие клубы лишились важных игроков, но мы сохранили своих лидеров»
14:45 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» Лотито доволен работой Сарри
14:41 · Италия. Серия А
Манчини не вызвал Дзаньоло в сборную Италии из-за оскорбительных кричалок игрока в адрес «Лацио»
14:39 · Италия. Серия А
​Моуринью: «У меня изменился цвет волос, появились морщины, но как в тренере во мне ничего не поменялось»
14:30 · Италия. Серия А
​Пьянич не считает, что Аллегри нужно уволить
13:18 · Италия. Серия А
Хвича вошёл в символическую сборную лучших вундеркиндов Европы
12:31 · Италия. Серия А
Владелец «Интера» Чжан будет присутствовать на матче с «Ромой» и «Барселоной» 2
Все новости
Рекомендуем