Иммобиле предположил, почему в сборной Италии он не такой яркий, как в «Лацио»

Чиро Иммобиле забил 187 голов в 268 матчах за «Лацио». При этом в сборной Италии нападающий не такой яркий – он забил только 15 голов в 55 играх. Иммобиле дал комментарий на этот счёт.

«Разная система игры не является проблемой, меня устраивает любой выбор тренера. Я каждый день спрашивал себя, в чём проблема. Возможно, дело в том, что в «Лацио» у меня больше права на ошибку», - высказался Иммобиле, чьи слова приводит Tutto Mercato Web.

Напомним, что сборная Италии не выступит на чемпионате мира в 2022 году – команда не прошла квалификацию. В последний раз «скуадра адзурра» играла на мундиале ещё в 2014 году.