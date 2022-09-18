Палладино: «Галлиани плакал от счастья, Берлускони взволнован»

Сенсационно завершился матч седьмого тура между абсолютным новичком Серии А «Монцей» и туринским «Ювентусом», скромный клуб сумел забить туринцам во втором тайме и продержался потом до конца игры.

Во многом задачу «Монце» облегчило удаление Анхеля Ди Марии в конце первого тайма. Успех прокомментировал временно исполняющий обязанности наставника клуба Раффаэле Палладино.

- Мы исполнили свою мечту, первая победа в Серии А! Я тут пять дней, еще ничего не успел сделать, это заслуга игроков, только игроков. Берлускони уже вызвал меня к себе, он взволнован, не может поверить. Галлиани расплакался..., - цитирует слова Палладино La Gazzetta Dello Sport.