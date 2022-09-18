Тренер «Торино»: «Серия А слабее АПЛ, Влашич может здесь преуспеть»

Наставник «Торино» Иван Юрич высказался об игре новичка команды Николы Влашича, арендованного у лондонского «Вест Хэма» в летнее трансферное окно.

«Серия А хуже АПЛ в плане темпа игры и интенсивности. Влашичу было тяжело привыкнуть к английскому футболу, а также с позицией, на которую его ставили в Лондоне. В нашем чемпионате Никола может добиться успеха, здесь уровень футбола ниже. В Италии это поняли и начали подписывать игроков, которые не тянут в других местах. Здесь же они раскрываются по-новому», - цитирует тренера инсайдер Джанлука ди Марцио.

В нынешнем сезоне Серии А хорватский хавбек забил три гола в семи встречах.