Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пьянич дал совет игрокам «Ювентуса»

 
14 Сентября 2022 • 11:52 Комментировать (1)

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич, который сейчас выступает в ОАЭ за клуб «Аль-Шарджа», поделился мнением об игре туринского «Ювентуса» в сезоне-2022/2023.

«Старую синьору» сейчас активно критикуют. Я считаю, что футболистам стоит взять ответственность на себя, потому что главный тренер не может быть постоянно виноват. Аллегри – очень хороший наставник. Думаю, критика в его адрес преувеличена. Футболисты должны понять, что способны давать больше, чем в последних играх», - цитирует боснийца AS.

В среду, 14 сентября, «Ювентус» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Миралем Пьянич Аль-Шарджа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
14 Сентября 2022 в 12:05
Сдавайтесь... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
12:28 · Англия. Премьер-лига
Чалханоглу стал трансферной целью клуба АПЛ
11:52 · Италия. Серия А
Пьянич дал совет игрокам «Ювентуса» 1
11:06 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Завершу карьеру в тот момент, когда увижу игрока сильнее себя» 1
10:25 · Россия. Премьер-лига
Адамов считает, что Кокорин заиграл бы в «Сочи»
03:54 · Италия. Серия А
Наставника «Сампдории» дисквалифицировали на два матча
02:34 · Италия. Серия А
«ПСЖ» вернётся за Шкриньяром в январе
01:28 · Италия. Серия А
Ибрагимович анонсировал своё возвращение на поле
13 Сентября
21:58 · Италия. Серия А
«Салернитана» готова переиграть матч с «Ювентусом»
21:46 · Италия. Серия А
Стало известно, когда вернётся в строй Лукаку
18:54 · Италия. Серия А
​Аллегри и два его игрока дисквалифицированы, «Ювентус» заплатит штраф
18:42 · Италия. Серия А
​«Ошибка была, но никто не ошибся»: Глава Федерации футбола Италии – об «украденной» у «Ювентуса» победе 2
18:03 · Италия. Серия А
​Аллегри поставил Влаховича в один ряд с Мбаппе
16:09 · Италия. Серия А
​Аллегри предлагает заменить дисквалификации тренеров на штрафы и взносы 1
15:57 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал, в чём проблема «Ювентуса»
15:48 · Италия. Серия А
Дибала – о победе над «Эмполи»: «Моуринью хотел, чтобы мы с Абрахамом постоянно давили на защитников»
Все новости
Рекомендуем