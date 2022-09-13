«Милан» потерял нападающего из-за травмы

Бельгийский нападающий Дивок Ориги не поможет «Милану» в ближайших поединках, об этом стало известно журналистам Calciomercato.

Согласно сведениям источника, форвард не сможет выйти на поле из-за проблем с мышцами. По этой причине 27-летний игрок не принимал участия в матче Серии А против «Сассуоло» (2:1).

Таким образом, Дивок точно не сыграет в ближайших поединках против загребского «Динамо» и «Наполи».

Бельгиец присоединился к «россонери» в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. Предыдущим его клубом был «Ливерпуль».

В сезоне-2022/2023 форвард сыграл четыре матча и не отметился голевыми действиями.