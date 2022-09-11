Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» разобрался с «Вероной»

 
11 Сентября 2022 • 20:59 Комментировать
Лацио
2:0
Верона
окончен

В шестом туре Серии А «Лацио» играл дома против «Вероны». Команда Маурицио Сарри доминировала на поле, но ограничилась только одним результативным ударом по воротам противника. Сергей Милинкович-Савич на правом фланге целую вечность готовил прострел и в итоге сильно направил мяч к дальней штанге, где Чиро Иммобиле подставил голову, попав в ближнюю девятку. Луис Альберто снял все вопросы на пятой компенсированной минуте.

2:0, и римляне с 11 очками вышли на шестое место. У соперника пять баллов.

Протокол игры  
Лацио2:0Верона

(1:0) Иммобиле Чиро 68'

(2:0) Альберто Луис 90'

  
Проведель ИванЛаццари Мануэль 76' (Хюсай Эльсейд ( 76'  83') Казале НиколоПатрикМарушич АдамМилинкович-Савич СергейАнтонио Маркос 65' (Весино Матиас ( 65') Башич Тома 55' (Альберто Луис ( 55'  79') Андерсон Фелипе 65' (Канчельери Маттео ( 65') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоРаду СтефанРоманьоли АлессиоХила МариоРомеро ЛукаКаменович Димитрие
Монтипо ЛоренцоЧеккерини Федерико  44' 61' (Хуан Кабаль ( 61'  66') Хиен Исак  80'Коппола Диего  63'Терраччано Филиппо 61' (Депаоли Фабио ( 61') Дойг ДжошВелозу Мигель  35' 36' (Тамез Адриен ( 36') Илич ИванЛазович Дарко 70' (Каллон Яя ( 70') Ласанья Кевин 70' (Хрустич Айдин ( 70') Анри Тома
Запасные: Берарди АлессандроДавидович ПавелКортиновис АлессандроПикколи РобертоФараони МаркоХонгла МартинДжурич Милан IIВерди СимонеПерилли СимонеГюнтер Корай
11 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

Лацио - Верона Перекладина выручает хозяев после хорошего удара головой Анри (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Лацио - Верона Перекладина выручает хозяев после хорошего удара головой Анри (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Чиро Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Чиро Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Незасчитанный гол Канчелльери (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Незасчитанный гол Канчелльери (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Верона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 1:1 Кремонезе 1.35 5.30 8.50
окончен Болонья 2:1 Фиорентина 1.12 6.30 100.00
окончен Лечче 1:1 Монца 20.00 1.04 31.00
окончен Сассуоло 1:3 Удинезе 0.00 0.00 0.00
окончен Лацио 2:0 Верона 1.65 4.15 5.10
11.09  21:45 Ювентус ... Салернитана 1.50 4.15 6.90
12.09  21:45 Эмполи ... Рома 4.80 3.90 1.72
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:59 · Италия. Серия А
«Лацио» разобрался с «Вероной»
19:18 · Италия. Серия А
Тотти рассказал, кто разрушил его брак
18:57 · Италия. Серия А
Леау похвалил «Милан» за то, что команда выиграла матч даже после удаления
18:25 · Италия. Серия А
​Тотти рассказал о своей депрессии
18:04 · Италия. Серия А
«Болонья» и «Удинезе» отпраздновали волевые победы
15:26 · Италия. Серия А
«Аталанта» упустила единоличное лидерство по итогам домашнего матча с аутсайдером
12:22 · Италия. Серия А
Аллегри сообщил плохие новости по возвращению Кьезы 2
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хотел заменить Бернарду Силву Полем Погба
09:54 · Италия. Серия А
«Рома» не может договориться с Дзаньоло о новом контракте
09:48 · Италия. Серия А
Мотта возглавил «Болонью»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА рассказал об интересе «Аталанты»
08:39 · Италия. Серия А
«Наполи» предложил новый контракт Мерету
06:52 · Италия. Серия А
Спаллетти высказался о своём удалении в матче Серии А
05:02 · Италия. Серия А
Пиоли: «Просил Леау быть чуть осторожнее»
Все новости
Рекомендуем