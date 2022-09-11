«Лацио» разобрался с «Вероной»

В шестом туре Серии А «Лацио» играл дома против «Вероны». Команда Маурицио Сарри доминировала на поле, но ограничилась только одним результативным ударом по воротам противника. Сергей Милинкович-Савич на правом фланге целую вечность готовил прострел и в итоге сильно направил мяч к дальней штанге, где Чиро Иммобиле подставил голову, попав в ближнюю девятку. Луис Альберто снял все вопросы на пятой компенсированной минуте.
2:0, и римляне с 11 очками вышли на шестое место. У соперника пять баллов.
Протокол игры
(1:0) Иммобиле Чиро 68'
(2:0) Альберто Луис 90'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль76' (Хюсай Эльсейд (76') • 83'Казале Николо•Патрик•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Антонио Маркос65' (Весино Матиас (65') •Башич Тома55' (Альберто Луис (55') • 79'Андерсон Фелипе65' (Канчельери Маттео (65') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
Монтипо Лоренцо•Чеккерини Федерико 44'61' (Хуан Кабаль (61') • 66'Хиен Исак• 80'Коппола Диего• 63'Терраччано Филиппо61' (Депаоли Фабио (61') •Дойг Джош•Велозу Мигель 35'36' (Тамез Адриен (36') •Илич Иван•Лазович Дарко70' (Каллон Яя (70') •Ласанья Кевин70' (Хрустич Айдин (70') •Анри Тома
11 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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