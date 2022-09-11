«Лацио» разобрался с «Вероной»

В шестом туре Серии А «Лацио» играл дома против «Вероны». Команда Маурицио Сарри доминировала на поле, но ограничилась только одним результативным ударом по воротам противника. Сергей Милинкович-Савич на правом фланге целую вечность готовил прострел и в итоге сильно направил мяч к дальней штанге, где Чиро Иммобиле подставил голову, попав в ближнюю девятку. Луис Альберто снял все вопросы на пятой компенсированной минуте.

2:0, и римляне с 11 очками вышли на шестое место. У соперника пять баллов.

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