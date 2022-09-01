«Ювентус» объявил о трансфере полузащитника

20-летний итальянский полузащитник Николо Ровелла, правами на которого владеет туринский «Ювентус», временно покинул «старую синьору». Хавбек перебрался в «Монцу», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили арендный договор, который рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Стоит отметить, что в минувшей кампании Ровелла также был отправлен в аренду. Полузащитник выступал за генуэзский «Дженоа». Николо принял участие в 21 поединке, отметившись четырьмя голевыми передачами.

После четырех туров чемпионата Италии «Монца замыкает турнирную таблицу.