Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил о трансфере полузащитника

 
01 Сентября 2022 • 07:17 Комментировать

20-летний итальянский полузащитник Николо Ровелла, правами на которого владеет туринский «Ювентус», временно покинул «старую синьору». Хавбек перебрался в «Монцу», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили арендный договор, который рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Стоит отметить, что в минувшей кампании Ровелла также был отправлен в аренду. Полузащитник выступал за генуэзский «Дженоа». Николо принял участие в 21 поединке, отметившись четырьмя голевыми передачами.

После четырех туров чемпионата Италии «Монца замыкает турнирную таблицу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Монца Николо Ровелла Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.09  21:45 Болонья ... Салернитана 1.87 3.55 4.30
01.09  21:45 Аталанта ... Торино 1.70 3.80 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
07:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил о трансфере полузащитника
02:42 · Италия. Серия А
Галтье прокомментировал последние известия о возможном приходе Шкриньяра в «ПСЖ»
00:46 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, как Паредес поможет «Ювентусу»
00:36 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» не обязан играть зрелищно»
31 Августа
23:46 · Италия. Серия А
«Милан» сможет выкупить Деста у «Барселоны» за 20 млн евро
23:43 · Италия. Серия А
«Наполи» не смог дожать «Лечче»
23:43 · Италия. Серия А
Гол Влаховича со штрафного принёс «Ювентусу» победу над «Специей» 3
23:25 · Италия. Серия А
Джампаоло: «Заслужили ничью»
23:21 · Италия. Серия А
«Барселона» отпускает Альбу в итальянский топ-клуб 5
22:50 · Италия. Серия А
Моратти: «Интер» не мог подписать Дибалу»
22:30 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал подписание защитника «Барселоны»
22:17 · Италия. Серия А
Моратти: «Интер» готов к Скудетто»
22:10 · Италия. Серия А
Кейлор Навас не перейдёт в «Наполи»
21:51 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Наполи» поставил точку в вопросе подписания Роналду
21:32 · Италия. Серия А
«Сампдория» в компенсированное время не пустила «Лацио» в лидеры
Все новости
Рекомендуем