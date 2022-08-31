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Чемпионат Италии. Серия А

Щербаченко: «Кокорин решил быть первым парнем на деревне и правильно сделал» эксклюзив

 
31 Августа 2022 • 23:24 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Кубани» и нынешний спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 31-летнего российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» из Лимасола на правах аренды.

- Видимо, Кокорин решил, что лучше быть первым парнем на деревне. Наверно, ему захотелось уже играть в футбол, а не только тренироваться, поэтому был сделан такой выбор. А второй момент – Кипр сегодня не самое плохое место для жизни, там хорошее отношение к русским. И конкретно в Лимасоле есть большая русская диаспора. В странах континентальной Европы непонятно, какие будут дальше санкции и прочие дела. Даже банковские счета не находятся там в безопасности. А на Кипре вроде лояльное отношение. Считаю, что Кокорин принял правильное решение. То, что был найден компромисс между клубами, и они вместе будут платить ему зарплату, тоже сыграло определённую роль. Я думаю, у Кокорина сейчас момент ребрендинга, что ли. Он может за счёт более слабого чемпионата опять напомнить о себе и набрать хорошую форму.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Фёдор Щербаченко чемпионат Кипра арис лимасол
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Сентября 2022 в 00:09
Главное, чтобы в "деревне" кафе было... И стулья.. Хе-хе...
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