Леандро Паредес официально стал игроком «Ювентуса». «ПСЖ» на своём официальном сайте сообщил о том, что 28-летний аргентинский полузащитник перебрался в туринский клуб на правах аренды до конца сезона 2022/2023. После истечения этого периода «старая синьора» будет иметь право выкупа Паредеса.

Трансфер Леонардо Паредеса в «Ювентус» не стал сюрпризом – его в средствах массовой информации обсуждали достаточно давно.

В России Леонардо Паредеса знают главным образом по выступлениям за «Зенит». В «ПСЖ» в начале 2019 календарного года аргентинский полузащитник переходил как раз из российского гранда.