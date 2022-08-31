Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Паредес стал игроком «Ювентуса» официально

 
31 Августа 2022 • 19:13 Комментировать

Леандро Паредес официально стал игроком «Ювентуса». «ПСЖ» на своём официальном сайте сообщил о том, что 28-летний аргентинский полузащитник перебрался в туринский клуб на правах аренды до конца сезона 2022/2023. После истечения этого периода «старая синьора» будет иметь право выкупа Паредеса.

Трансфер Леонардо Паредеса в «Ювентус» не стал сюрпризом – его в средствах массовой информации обсуждали достаточно давно.

В России Леонардо Паредеса знают главным образом по выступлениям за «Зенит». В «ПСЖ» в начале 2019 календарного года аргентинский полузащитник переходил как раз из российского гранда.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 4 минута Удинезе 0:0 Фиорентина 2.55 3.45 2.70
Идет 4 минута Сампдория 0:0 Лацио 4.30 3.80 1.90
Идет 5 минута Эмполи 0:0 Верона 2.80 3.30 2.60
31.08  21:45 Ювентус ... Специя 1.30 6.20 10.50
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.80 12.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
19:21 · Италия. Серия А
Итальянский агент Д`Амико: «Окружение Роналду ведёт себя позорно» 1
19:13 · Италия. Серия А
​Паредес стал игроком «Ювентуса» официально
17:36 · Италия. Серия Б
​Появилась информация о контракте Черышева с «Венецией»
16:58 · Италия. Серия Б
Дениc Черышев присоединился к «Венеции»
16:36 · Италия. Серия А
Моуринью получил ещё одного новичка в «Роме» официально
16:20 · Италия. Серия А
​Гранат: «У Кокорина есть мастерство и высокий уровень»
16:04 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил о смене владельца официально
15:38 · Германия. Бундеслига
Пёнтек возвращается в Серию А
15:34 · Россия. Премьер-лига
В «Болонье» опровергли интерес к Дивееву
15:11 · Италия. Серия А
​Кураньи помогает Кокорину трудоустроиться на Кипре
14:51 · Италия. Серия А
​Агент рассказал о будущем Кокорина
14:47 · Германия. Бундеслига
«Интер» отказался отдавать Госенса в «Байер»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Осимхена не будет в «МЮ»
14:35 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» исключили возможность подписания Роналду
14:22 · Италия. Серия А
Главный тренер «Ариса» высказался о возможном переходе Кокорина
Все новости
Рекомендуем