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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью получил ещё одного новичка в «Роме» официально

 
31 Августа 2022 • 16:36 Комментировать

«Рома» официально объявила о переходе в свои ряды Мохамеда Камара. Римляне арендовали 25-летнего полузащитника у «Олимпиакоса» до конца сезона 2022/2023. По истечению этого срока «волки» смогут выкупить игрока.

«Я очень рад быть здесь, переход в «Рому» - это большая возможность для меня. Этот сезон будет напряжённым как в лиге, так и в кубковых турнирах. Я здесь, чтобы внести свой вклад и помочь команде во всех турнирах. Было великолепно окунуться в атмосферу «Олимпико» и увидеть фанатов. Мне не терпится сыграть перед ними», - сказал Мэди Камара.

Ближайший матч «Рома» Жозе Моуринью проведёт 4 сентября – против «Удинезе».

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