Экс-форвард «Реала» в восторге от игры Хвичи

Известный в прошлом итальянский форвард Антонио Кассано оценил игру новичка «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Грузинский полузащитник пополнил ряды неаполитанского коллектива этим летом.

«Хвича – футболист-феномен. Он только недавно прибыл в Италию, а уже мчится за мячом со скорость тысячу миль в час», - передает слова Кассано Tuttomercatoweb.

Напомним, что до переезда в итальянскую Серию А Кварацхелия на протяжении трех сезонов защищал цвета казанского «Рубина».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хвича принял участие в двух поединках, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.