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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-форвард «Реала» в восторге от игры Хвичи

 
24 Августа 2022 • 07:31 Комментировать

Известный в прошлом итальянский форвард Антонио Кассано оценил игру новичка «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Грузинский полузащитник пополнил ряды неаполитанского коллектива этим летом.

«Хвича – футболист-феномен. Он только недавно прибыл в Италию, а уже мчится за мячом со скорость тысячу миль в час», - передает слова Кассано Tuttomercatoweb.

Напомним, что до переезда в итальянскую Серию А Кварацхелия на протяжении трех сезонов защищал цвета казанского «Рубина».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хвича принял участие в двух поединках, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Кассано Наполи Хвича Кварацхелия
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