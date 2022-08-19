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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» объявил о переходе Ндомбеле официально

 
19 Августа 2022 • 18:53 Комментировать

«Наполи» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды полузащитника Танги Ндомбеле. Итальянский клуб арендовал 25-летнего француза у английского «Тоттенхэма» на сезон 2022/2023 с правом дальнейшего выкупа.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, то за аренду Танги Ндомбеле «Наполи» заплатит один миллион евро.

Ближайший матч чемпионата Италии «Наполи» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда Лучано Спаллетти сыграет против «Монцы» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 19:30 по московскому времени.

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