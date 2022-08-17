Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В Италии в целях экономии энергии предлагают отменить вечерние матчи

 
17 Августа 2022 • 20:48 Комментировать

В Италии предложили отменить вечерний футбол - в Серии А, а также в других итальянских лигах. Идея состоит в том, чтобы перенести игры на дневное время, что, как утверждает внесшая предложение экологическая ассоциация Codacons, позволит сэкономить электроэнергию, и, в целом, представляется более экологичным.

- Мы поддерживаем предложение Джан Антонио Стеллы, который в издании Corriere Dello Sport пояснил, в чем заключается лицемерие итальянцев - разговаривая о приближении энергетического кризиса, никто так и не упомянул про проведение матчей вечером. Перенос игры - это очевидный способ сэкономить электричество и показать, что Серия А тоже солидарна с призывами экономить, - гласит заявление. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серия А
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
20:48 · Италия. Серия А
В Италии в целях экономии энергии предлагают отменить вечерние матчи
20:34 · Италия. Серия А
Раньери ответил, почему не возвращается на работу
18:58 · Италия. Серия А
Раньери оценил игру топ-клубов Италии
18:00 · Италия. Серия А
Навас всё ближе к «Наполи»
15:34 · Италия. Серия А
«Наполи» сделал новое предложение по Распадори
15:25 · Италия. Серия А
​Кокорина допустили к тренировкам с «Фиорентиной»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле скоро станет игроком итальянского топ-клуба 1
14:13 · Италия. Серия А
Спаллетти – о де Лаурентисе: «Он действительно очень жёсткий президент»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Малиновский интересен топ-клубу АПЛ, но есть одна проблема
12:41 · Германия. Бундеслига
«Рома» заинтересована в защитнике «Боруссии» Аканджи
12:15 · Италия. Серия А
Берарди продлил контракт с «Сассуоло» до 2027 года
11:30 · Италия. Серия А
Петржела: «Не пошёл бы с Кокориным в казино, он невезучий» 1
11:28 · Италия. Серия А
«Рома» снова попытается продлить контракт с Дзаньоло
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» получил сообщение от «МЮ», что сделка по Рабио окончательно сорвалась
10:22 · Италия. Серия А
«Интер» назвал «ПСЖ» минимальную цену Шкриньяра 1
Все новости
Рекомендуем