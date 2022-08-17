В Италии в целях экономии энергии предлагают отменить вечерние матчи

В Италии предложили отменить вечерний футбол - в Серии А, а также в других итальянских лигах. Идея состоит в том, чтобы перенести игры на дневное время, что, как утверждает внесшая предложение экологическая ассоциация Codacons, позволит сэкономить электроэнергию, и, в целом, представляется более экологичным.

- Мы поддерживаем предложение Джан Антонио Стеллы, который в издании Corriere Dello Sport пояснил, в чем заключается лицемерие итальянцев - разговаривая о приближении энергетического кризиса, никто так и не упомянул про проведение матчей вечером. Перенос игры - это очевидный способ сэкономить электричество и показать, что Серия А тоже солидарна с призывами экономить, - гласит заявление.