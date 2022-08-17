Петржела: «Не пошёл бы с Кокориным в казино, он невезучий»

Известный футбольный специалист Властимил Петржела, поработавший в петербургском «Зените», поделился мнением о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Саша всегда попадает в неприятности. У многих он ассоциируется с чем-то проблемным. Я не пошел бы с Кокориным в казино, он какой-то невезучий», - приводятся слова тренера на страницах издания Sport24.

Напомним, что Кокорин перешел во флорентийский клуб в январе 2021 года из московского «Спартака». Его трансфер обошелся итальянской стороне в 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий принял участие в шести матчах Серии А, в которых не отметился голевыми действиями.