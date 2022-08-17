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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А нацелился на форварда сборной Украины

 
17 Августа 2022 • 10:10 Комментировать

Нападающий сборной Украины Артём Довбик, правами на которого владеет «Днепр-1», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Согласно информации журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в его услугах проявляет «Салернитана». Итальянский клуб рассчитывает оформить аренду футболиста с правом последующего выкупа. В настоящий момент стороны согласовывают детали трансфера.

Ранее Довбика уже сватали в Италию – сообщалось об интересе со стороны «Болоньи» и «Торино».

25-летний центрфорвард выступает за команду из Днепра с августа 2020 года. Трудовое соглашение Артёма рассчитано еще на два сезона, а трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Артём Довбик Трансферы футбола - лето 2022
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