Клуб Серии А нацелился на форварда сборной Украины

Нападающий сборной Украины Артём Довбик, правами на которого владеет «Днепр-1», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Согласно информации журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в его услугах проявляет «Салернитана». Итальянский клуб рассчитывает оформить аренду футболиста с правом последующего выкупа. В настоящий момент стороны согласовывают детали трансфера.

Ранее Довбика уже сватали в Италию – сообщалось об интересе со стороны «Болоньи» и «Торино».

25-летний центрфорвард выступает за команду из Днепра с августа 2020 года. Трудовое соглашение Артёма рассчитано еще на два сезона, а трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.