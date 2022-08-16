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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» усилится полузащитником «Ювентуса»

 
16 Августа 2022 • 11:43 Комментировать

20-летний полузащитник Николо Ровелла, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», продолжит карьеру в другом итальянском клубе. Как информирует Calciomercato, заинтересованность в его трансфере проявляет «Монца».

Дебютант Серии А намерен арендовать перспективного футболиста до окончания сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне Ровелла выступал на правах аренды за генуэзский «Дженоа». Полузащитник принял участие в 21 поединке чемпионата Италии, записав на свой счет две результативные передачи.

Николо связан контрактными обязательствами со «старой синьорой» до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Монца Николо Ровелла Трансферы футбола - лето 2022
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