«Монца» усилится полузащитником «Ювентуса»

20-летний полузащитник Николо Ровелла, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», продолжит карьеру в другом итальянском клубе. Как информирует Calciomercato, заинтересованность в его трансфере проявляет «Монца».

Дебютант Серии А намерен арендовать перспективного футболиста до окончания сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне Ровелла выступал на правах аренды за генуэзский «Дженоа». Полузащитник принял участие в 21 поединке чемпионата Италии, записав на свой счет две результативные передачи.

Николо связан контрактными обязательствами со «старой синьорой» до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.