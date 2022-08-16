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Чемпионат Италии. Серия А

Одноклубник Миранчука извинился за бойкот матча с «Монцей»

 
16 Августа 2022 • 07:32 Комментировать

Капитан «Торино» Саша Лукич принес извинения за отказ поехать на поединок стартового тура чемпионата Италии против «Монцы». Об этом посредством своего сайта сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, стороны уладили конфликт и вскоре сядут за стол переговоров, чтобы обсудить детали нового трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что Лукич отказался поехать на игру с «Монцей» из-за того, что туринский клуб отказывается подписывать с ним новый трудовой договор. Текущее соглашение серба рассчитано до 2024 года.

«Торино» победил «Монцу» на выезде со счетом 2:1. Один из голов забил россиянин Алексей Миранчук.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Саша Лукич
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