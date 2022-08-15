Тарделли поделился своим прогнозом на чемпионат Италии

В итальянской Серии А сегодня заканчивается первый тур, все фавориты начали чемпионат с побед, осталось выяснить лишь то, сможет ли выиграть туринский «Ювентус», но у него пока что все идет благополучно как раз к победе.

Бывший чемпион мира Марко Тарделли прокомментировал ситуацию, поделившись своим прогнозом на ход сезона в Серии А.

- Я не могу назвать сейчас фаворита, много команд могут побороться за титул. Прежде всего, это «Милан», «Интер» и «Ювентус». Приятным сюрпризом может стать «Рома». Моуринью завел Дзаньоло и тот снова летает, хотя ему надо прибавить перед воротами. А у «Ювентуса» выбыл Погба, хотя Аллегри, думаю, с этим справится, - цитирует Тарделли La Gazzetta Dello Sport.