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Чемпионат Италии. Серия А

Жена Малиновского высказалась о возможном уходе игрока из «Аталанты»

13 Августа 2022 • 08:22 Комментировать

В европейских СМИ поползли слухи о возможном уходе украинского полузащитника Руслана Малиновского из «Аталанты». Об этом высказалась жена футболиста - Роксана – посредством социальных сетей.

«Для нас это неожиданно, но ничего еще не решено. От нас ничего не зависит. Никогда не знаешь, чего ожидать», - написала девушка в социальных сетях.

29-летний украинский футболист выступает за команду из Бергамо с 2019 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Малиновский принял участие в 41 поединке, отметившись десятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Руслан Малиновский
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13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 4.50 3.90 1.75
13.08  19:30 Милан ... Удинезе 1.43 4.60 7.90
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.55 3.30 2.85
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 10.50 5.60 1.30
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