Жена Малиновского высказалась о возможном уходе игрока из «Аталанты»

В европейских СМИ поползли слухи о возможном уходе украинского полузащитника Руслана Малиновского из «Аталанты». Об этом высказалась жена футболиста - Роксана – посредством социальных сетей.

«Для нас это неожиданно, но ничего еще не решено. От нас ничего не зависит. Никогда не знаешь, чего ожидать», - написала девушка в социальных сетях.

29-летний украинский футболист выступает за команду из Бергамо с 2019 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Малиновский принял участие в 41 поединке, отметившись десятью забитыми мячами и семью результативными передачами.