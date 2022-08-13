«Ювентус» готовит два громких трансфера

Туринский «Ювентус» в ближайшее время может объявить о двух громких подписаниях. «Старая синьора» усилит нападение и среднюю линию. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, первым новичком итальянского гранда станет полузащитник Леандро Паредес, выступающий сейчас во Франции за «ПСЖ». Туринцы рассматривают его в качестве замены Адриену Рабио, которого хочет подписать «Манчестер Юнайтед».

Вторым новичком «Ювентуса» должен стать форвард «Барселоны» Мемфис Депай. Голландец уже дал согласие на переезд в Турин.

В понедельник, 15 августа, «старая синьора» стартует в новом сезоне Серии А. На своем поле туринцы примут «Сассуоло».