Хавбек каталонского «Эспаньола» Тонни де Вильена, известный российским болельщикам по выступлениям за «Краснодар», продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Новым местом работы 27-летнего голландца стала «Салернитана», рапортует клубная пресс-служба.

Де Вильена будет выступать за итальянский коллектив на правах аренды до завершения нового сезона. В составе «Салернитаны» голландец будет играть под десятым номером.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 17 поединках за «Эспаньол», в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.