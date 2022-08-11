Берарди, которым интересовался «Ювентус», принял решение о будущем

Форвард сборной Италии Доменико Берарди принял решение относительно своего будущего, об этом стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио.

В социальных сетях инсайдер сообщил, что нападающий пожелал продлить трудовое соглашение со своим нынешним клубом – «Сассуоло». И это, несмотря на предложение от туринского «Ювентуса», проявлявшего интерес к бомбардиру этим летом.

Новый контракт Доменико с «чёрно-зелёными» будет рассчитан до середины 2027 года. Согласно условиям сделки, он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Берарди принял участие в 33 поединках, отметившись 15 забитыми мячами и 14 результативными передачами.