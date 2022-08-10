«Интер» продаёт нападающего за 20 миллионов евро

Нападающий миланского «Интера» Андреа Пинамонти продолжит карьеру в другом итальянском клубе. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, игрока подпишет «Сассуоло».

Трансфер форварда обойдется «чёрно-зелёным» в 20 миллионов евро. С футболистом будет подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. В «Сассуоло» Пинамонти будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне чемпионата Италии нападающий принял участие в 36 поединках, отметившись 13 забитыми мячами (четыре – с пенальти) и двумя результативными передачами.