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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис измерил стоимость Кокорина мешками с картошкой

09 Августа 2022 • 16:23 Комментировать

Александр Кокорин остаётся игроком «Фиорентины», хотя в клубе на него не рассчитывают - россиянин даже тренируется отдельно. Всё идёт к тому, что Кокорин не попадёт в заявку «фиалок» на сезон и как минимум полгода проведёт без футбола.

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу трансферной стоимости Александра Кокорина прямо сейчас.

«Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее. Трансферная цена Кокорина - два мешка картошки. Больше за него не заплатят», - высказался Канчельскис для sport24.

Напомним, что Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» полтора года назад. С тех пор россиянин больше лечился, чем играл, а когда выходил на поле, то ничем не запоминался.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андрей Канчельскис
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