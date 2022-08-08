​Кокорин не будет играть как минимум полсезона

Карьера Александра Кокорина идёт под откос. Нападающий не смог заиграть за полтора года в Италии, а теперь, скорее всего, он проведёт как минимум половину сезона без игры в футбол. Как сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на собственные источники, «Фиорентина» смирилась с тем, что расстаться с Кокориным летом не получится. Следующую попытку расторгнуть трудовое соглашение с российским футболистом клуб Серии А предпримет только ближе к зиме.

Таким образом, в ближайшие месяцы Александр Кокорин будет оставаться футболистом Фиорентины», но не будет играть, поскольку в заявку на сезон его не внесут.

Отметим, что в настоящий момент Александр Кокорин тренируется отдельно от команды – на россиянина во Флоренции не рассчитывают.