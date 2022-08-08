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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин не будет играть как минимум полсезона

08 Августа 2022 • 14:40 Комментировать

Карьера Александра Кокорина идёт под откос. Нападающий не смог заиграть за полтора года в Италии, а теперь, скорее всего, он проведёт как минимум половину сезона без игры в футбол. Как сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на собственные источники, «Фиорентина» смирилась с тем, что расстаться с Кокориным летом не получится. Следующую попытку расторгнуть трудовое соглашение с российским футболистом клуб Серии А предпримет только ближе к зиме.

Таким образом, в ближайшие месяцы Александр Кокорин будет оставаться футболистом Фиорентины», но не будет играть, поскольку в заявку на сезон его не внесут.

Отметим, что в настоящий момент Александр Кокорин тренируется отдельно от команды – на россиянина во Флоренции не рассчитывают.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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