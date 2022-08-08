Алексис Санчес в ближайшие дни сменит клуб

Нападающий Алексис Санчес, который в ближайшие дни расторгнет трудовое соглашение с миланским «Интером», близок к переезду во французский чемпионат. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы чилийца, как и ожидалось, станет «Марсель».

Санчес выступает за «нерадзурри» с августа 2019 года. Форвард поучаствовал в 108 поединках, в которых отметился 20 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Его действующий контракт с миланским клубом рассчитан до середины 2023 года.

Добавим, что «Марсель» с победы стартовал в новом розыгрыше чемпионата Франции. Провансальцы на своем домашнем стадионе разгромили «Реймс» со счетом 4:1.