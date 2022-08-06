​Матч «Ювентус» - «Атлетико» отменён из-за ситуации в Израиле

В Израиле снова неспокойно, что влечёт за собой усиление мер безопасности. В воскресенье в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» должен был пройти товарищеский матч между «Ювентусом» и «Атлетико». Организаторы объявили об отмене игры в свете возникшей напряжённости. Болельщики, которые приобрели билеты на матч, смогут получить средства обратно в течение двух ближайших недель.

Стоит сказать, что лететь в Тель-Авив отказался «Ювентус». «Атлетико» же был готов сыграть, несмотря на ситуацию.

Отметим, что чемпионаты Италии и Испании стартуют на следующей неделе. «Ювентус» в первом туре сыграет с «Сассуоло», а «Атлетико» - с «Хетафе».