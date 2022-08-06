Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Матч «Ювентус» - «Атлетико» отменён из-за ситуации в Израиле

06 Августа 2022 • 14:18 Комментировать

В Израиле снова неспокойно, что влечёт за собой усиление мер безопасности. В воскресенье в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» должен был пройти товарищеский матч между «Ювентусом» и «Атлетико». Организаторы объявили об отмене игры в свете возникшей напряжённости. Болельщики, которые приобрели билеты на матч, смогут получить средства обратно в течение двух ближайших недель.

Стоит сказать, что лететь в Тель-Авив отказался «Ювентус». «Атлетико» же был готов сыграть, несмотря на ситуацию. 

Отметим, что чемпионаты Италии и Испании стартуют на следующей неделе. «Ювентус» в первом туре сыграет с «Сассуоло», а «Атлетико» - с «Хетафе».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
14:18 · Италия. Серия А
​Матч «Ювентус» - «Атлетико» отменён из-за ситуации в Израиле
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» согласовал условия контракта с одним из лучших игроков Евро-2020
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к покупке 19-летнего итальянца
12:56 · Италия. Серия А
Брозович пропустит игру с «Вильярреалом» из-за травмы
11:59 · Англия. Премьер-лига
У «Ювентуса» появился конкурент из АПЛ в борьбе за Муриэля
10:59 · Италия. Серия А
«ПСЖ» надеется оформить трансфер Шкриньяра до конца трансферного окна
10:44 · Германия. Бундеслига
Костич ждёт своего перехода в итальянскую команду
10:04 · Англия. Премьер-лига
У Влашича два варианта для продолжения карьеры
09:57 · Англия. Премьер-лига
Кутроне может перейти в клуб из Серии Б
09:50 · Италия. Серия А
«Галатасарай» уверен в трансфере нападающего сборной Бельгии
09:43 · Англия. Премьер-лига
На Мари появился ещё один претендент из Серии А
09:01 · Италия. Серия А
Депай готов покинуть «Барселону» ради итальянского гранда
08:54 · Италия. Серия А
Артур Мело определился с новым клубом
08:49 · Италия. Серия А
34-летний итальянец стал трансферной целью «Интера» 2
02:35 · Италия. Серия А
Новичок «Милана» де Кетеларе отрёкся от сравнений с Кака и Хаверцем
Все новости
Рекомендуем