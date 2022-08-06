34-летний итальянец стал трансферной целью «Интера»

Миланский «Интер» планирует оформить еще один трансфер этим летом. По сообщениям журналистов Calciomercato, в сфере интересов «нерадзурри» находится 34-летний защитник Франческо Ачерби, правами на которого владеет римский «Лацио».

Ачерби играет на позиции центрального защитника. Его трудовое соглашение с «орлами» рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.

В прошлом розыгрыше итальянского чемпионата Франческо провел 30 поединков, в которых записал себе в актив четыре забитых мяча.