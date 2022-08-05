Команда Моуринью сыграет товарищеский матч с украинским клубом

Столичная «Рома», которую возглавляет португальский наставник Жозе Моуринью, в ближайшие дни проведет контрольный поединок на своем домашнем стадионе. Как информирует клубная пресс-служба, соперником римского клуба будет украинский «Шахтёр».

Товарищеский матч состоится на «Стадио Олимпико» в воскресенье, 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «волки» финишировали на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Новый розыгрыш Серии А подопечные Моуринью начнут гостевым матчем против «Салернитаны», запланированным на 14 августа.