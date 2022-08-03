Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» и «Аталанта» не могут договориться по сумме выкупа Миранчука

03 Августа 2022 • 13:40 Комментировать

Накануне стало известно о том, почему переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» затягивается. Пояснение по этому поводу дал Sport24.

По информации источника, команды не могут договориться по сумме выкупа после аренды Миранчука. У «Торино» большие финансовые проблемы – они не имеют возможности платить 15 миллионов евро. А это именно та сумма, которую просит включить «Аталанта» в договор аренды с выкупом.

В минувшем сезоне Алексея Миранчук провел 25 матчей за бергамасков во всех турнирах. Футболист отметился двумя забитыми голами и пятью результативными передачами. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Серия А Чемпионат Италии Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
14:58 · Италия. Серия А
Артур близок к возвращению в Ла Лигу
14:54 · Италия. Серия А
Альберто покинет «Лацио» за 25 миллионов евро
14:39 · Италия. Серия А
«Ницца» объявила о подписании защитника из Серии А
13:40 · Италия. Серия А
«Торино» и «Аталанта» не могут договориться по сумме выкупа Миранчука
11:38 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет решить судьбу Миленковича в течение 48 часов
11:02 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» находится в шаге от перехода в клуб из Серии А
10:51 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис готов покинуть «Интер» ради гранда АПЛ 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
На Байи претендуют три клуба
09:50 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А нацелился на футболиста «Арсенала» 1
09:37 · Италия. Серия А
Раскрыта зарплата Белотти в команде Моуринью
09:36 · Италия. Серия А
«Рома» и «ПСЖ» согласовывают последние детали трансфера Вейналдума
09:03 · Италия. Серия А
Назван фаворит на трансфер Шомуродова
08:31 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» назвал главную цель на остаток трансферного окна
07:58 · Италия. Серия А
Звезда сборной Голландии подписал контракт с клубом Моуринью 1
07:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на экс-звезду «Наполи»
Все новости
Рекомендуем