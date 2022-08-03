«Торино» и «Аталанта» не могут договориться по сумме выкупа Миранчука

Накануне стало известно о том, почему переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» затягивается. Пояснение по этому поводу дал Sport24.

По информации источника, команды не могут договориться по сумме выкупа после аренды Миранчука. У «Торино» большие финансовые проблемы – они не имеют возможности платить 15 миллионов евро. А это именно та сумма, которую просит включить «Аталанта» в договор аренды с выкупом.

В минувшем сезоне Алексея Миранчук провел 25 матчей за бергамасков во всех турнирах. Футболист отметился двумя забитыми голами и пятью результативными передачами. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро.