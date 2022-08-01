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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Реала» был предложен «Интеру»

01 Августа 2022 • 09:42 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может продолжить карьеру в миланском «Интере». По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, испанец недавно был предложен руководству «нерадзурри».

Ранее Одриосолу выставили на трансфер. Футболист провёл прошлый сезон на правах аренды за «Фиорентину», которая таки не нашла денег на его полноценный выкуп.

В миланском «Интере» Альваро может заменить правого защитника Дензела Дюмфриса, которого руководство хочет продать за 40 миллионов евро, чтобы закрыть долги. Нидерландец интересен лондонскому «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Альваро Одриосола Трансферы футбола - лето 2022
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