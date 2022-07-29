Бернардески: «Выбрал МЛС не из-за денег»

Новичок «Торонто» Федерико Бернардески рассказал, почему выбрал такой вариант продолжения карьеры.

28-летний итальянец перешёл в канадский клуб в качестве свободного агента этим летом. Ранее он на протяжении пяти лет выступал за «Ювентус».

«Я всегда хотел остаться в «Ювентусе», так как это самый статусный итальянский клуб, – приводит слова Бернардески итальянская пресса. – Я получил предложения от других представителей Серии А – например, от «Наполи» и «Аталанты», но почувствовал потребность в чём-то новом.

Возможно, со стороны переход в клуб МЛС в 28-летнем возрасте выглядит странно, но этот выбор не был продиктован желанием заработать. Я приехал не за деньгами», – заявил вингер.