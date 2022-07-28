Полузащитник Матиас Весино заключил трудовой договор с «Лацио». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний уругваец подписал с римлянами трехлетнее соглашение.

Весино ранее покинул миланский «Интер» на правах свободного агента, он выступал за «нерадзурри» с 2017 года. Там он принял участие в 126 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет 7 результативных передач. С «Интером» он стал чемпионом Италии, завоевал Суперкубок страны и выиграл национальный Кубок. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Матиаса Весино составляет три с половиной миллиона евро.