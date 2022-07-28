«Лацио» отправил испанского полузащитника в аренду

Атакующий полузащитник Хони Родригес, который принадлежит римскому «Лацио», временно покинул итальянский чемпионат. Как сообщается на официальном сайте «орлов», 31-летний вингер перебрался в Ла Лигу.

Полузащитник будет выступать за хихонский «Спортинг» на правах аренды. Срок действия трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня следующего года.

Стоит отметить, что Хони в прошлом сезоне выступал за эту команду на правах аренды. Родригес поучаствовал в шести поединках чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.