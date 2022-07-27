​«Ювентус» после травмы Погба нацелился на лидера «Атлетико»

Летний новичок «Ювентуса» Поль Погба угодил в клубный лазарет. Полузащитник рискует пропустить несколько месяцев, поэтому туринцам приходится снова выходить на трансферный рынок. По данным El Larguero, «старая синьора» нацелилась на одного из лидеров «Атлетико» - на Сауля Ньигеса.

Сауль занимал важное место в структуре Диего Симеоне в «Атлетико». Впрочем, в сезоне 2021/2022 полузащитник выступал за «Челси» на правах аренды. Полноценно заиграть в Англии Саулю не удалось.

«Ювентус» может взять 24-летнего Сауля в аренду, чтобы расширить линию полузащиты в ситуации с травмой Погба.