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Чемпионат Италии. Серия А

Молина сегодня подпишет контракт с мадридским «Атлетико»

26 Июля 2022 • 10:43 Комментировать

Защитник «Удинезе» Науэль Молина сегодня должен наконец завершить свой переход в мадридский «Атлетико». По информации La Colchoneria, аргентинец уже прибыл в Мадрид. Теперь ему предстоит пройти медицинское обследование, а затем подписать контракт.

«Атлетико» пытается подписать Молину уже долгое время. Мадридский клуб уже договорился с «Удинезе» о сумме трансфера, поэтому сделка находится на финальной стадии.

В прошлом сезоне Молина забил 7 голов в итальянской Серии А, выступая на позиции крайнего защитника. Тажке на счету аргентинского футболиста две результативные передачи в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Атлетико Мадрид Трансферы футбола - лето 2022 Науэль Молина
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