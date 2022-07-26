Молина сегодня подпишет контракт с мадридским «Атлетико»

Защитник «Удинезе» Науэль Молина сегодня должен наконец завершить свой переход в мадридский «Атлетико». По информации La Colchoneria, аргентинец уже прибыл в Мадрид. Теперь ему предстоит пройти медицинское обследование, а затем подписать контракт.

«Атлетико» пытается подписать Молину уже долгое время. Мадридский клуб уже договорился с «Удинезе» о сумме трансфера, поэтому сделка находится на финальной стадии.

В прошлом сезоне Молина забил 7 голов в итальянской Серии А, выступая на позиции крайнего защитника. Тажке на счету аргентинского футболиста две результативные передачи в турнире.